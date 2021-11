Brussels museum krijgt fragment van verloren, enorme schilderij "Panorama van Caïro" terug

Geschilderde panorama’s met vaak monumentale afmetingen, bestemd om in ronde gebouwen tentoongesteld te worden, waren een typisch verschijnsel van de 19de eeuw.

Vaak gaat het om werken ter herdenking van een historische gebeurtenis, zoals het Panorama van de IJzer, dat indertijd tentoongesteld werd aan de Anspachlaan in Brussel, of dat van de Slag bij Waterloo, dat zich nog steeds op de oorspronkelijke plek nabij de Leeuw van Waterloo bevindt.

Net zoals de wereldtentoonstellingen weerspiegelden deze panorama’s de toenmalige drang naar exotisme in een periode waarin verre reizen nog voorbehouden waren aan een kleine minderheid uit de bourgeoisie of adel.

Het Panorama van Caïro, een monumentaal doek van 114 meter lang en 14 meter hoog, is het werk van Emile Wauters (1846-1933). Het werd in 1880-1881 geschilderd ter herinnering aan de Egyptische reis van de Oostenrijkse aartshertog Rudolf (1858-1889).

Na een vernissage in Brussel werd het doek eerst tentoongesteld in Wenen (1882), vervolgens in München (1885), dan opnieuw in Brussel (1886) en in Den Haag (1887), en ten slotte kocht baron Louis Cavens het werk in 1896 aan voor de Belgische staat. Hierna werd het tentoongesteld in een Moors paviljoen dat door Ernest Van Humbeeck ontworpen werd voor het Brusselse Jubelpark, ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling van 1897.