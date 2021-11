Nederlandse politie schiet Brusselaar neer na wilde achtervolging en vindt zakken met drugs in auto

Achteraf bleek dat de auto waarmee de man reed, gestolen was. Er hingen ook nummerplaten van een ander voertuig op. In de auto werden verschillende zakken met drugs gevonden, die in beslag zijn genomen.

De Rijksrecherche is ingeschakeld om het handelen van de politie te onderzoeken. Dat is gebruikelijk als er door agenten geschoten is. Het is onduidelijk of de man onder invloed van drugs achter het stuur zat. Door de crash en het onderzoek was de snelweg A58 een tijd afgesloten richting Bergen op Zoom.