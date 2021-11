Nest Aziatische hoornaar ontdekt in Beringen: gigantische bol van twee basketballen groot

Het nest van de Aziatische hoornaar hing in een loofboom, in een tuin in de Sint-Catharinastraat in Beringen. "Met het vallen van de bladeren hebben we het nest kunnen vinden", vertelt imker Tijs Lemmens. En dat is een hele opluchting, want de Aziatische hoornaar is een grote vijand van onze inlandse bijen. Een volgroeid nest kan volledige bijenkasten uitmoorden.

"In zo'n nest kunnen 200 tot 400 koninginnen zitten", legt Lemmens uit. "Die op hun beurt kunnen uitzwermen en overwinteren en dan krijg je volgend jaar een veelvoud aan nieuwe nesten." Omdat het nest pas in de herfst ontdekt is, bestaat de kans dat een deel van de koninginnen het nest al verlaten heeft. De hoornaars in het nest zullen vernietigd worden en daarna zal ook het nest uit de boom gehaald worden.

Afgelopen zomer werden in Beringen nog lokpotten gehangen, om de Aziatische hoornaar op te sporen, maar zonder succes. "Daarin vond ik al snel enkele Europese hoornaars. En ik hoorde van enkele experten dat als er Europese hoornaars zitten de Aziatische zich dan niet zo snel meer laat zien."