Nieuw rapport over de Theems: zeehonden en haaien in Londense rivier, maar ze lijdt onder gevolgen klimaatverandering

Om de problemen het hoofd te bieden, stelde de Zoological Society of London het “Thames Estuary 2100 Plan” op, waarmee de organisatie haar langetermijnplannen uit de doeken doet. Zo zullen er meer slikwadden, rietlanden en zoutmoerassen komen en zal de Thames Tideway Tunnel in de toekomst zo goed als alle afvallozingen in de rivier moeten opvangen. Deze nieuwe Londense superriool zou tegen 2025 gebruiksklaar moeten zijn. In afwachting daarvan riepen de experten wereldleiders op om zich tijdens de COP26 massaal in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering.