Nobelprijswinnares Malala Yousafzai getrouwd: "Een kostbare dag in mijn leven" 

Yousafzai zet zich al jarenlang in voor vrouwen- en kinderrechten. Als 11-jarige schreef ze onder een pseudoniem over de machtsovername van de taliban in de Pakistaanse Swatvallei in 2007. Sindsdien worden daar meisjes uitgesloten van het onderwijs en worden talloze andere mensenrechten geschonden.

Door haar aanklacht tegen het regime van de taliban, werd Yousafzai op 15-jarige leeftijd het doelwit van een gerichte aanslag. Talibanstrijders hadden ingebroken in de schoolbus op weg naar haar huis en schoten haar in het hoofd en in de hals. De activiste overleefde als bij wonder de dodelijke aanslag.

Na haar herstel verhuisde ze met haar familie naar de Britse stad Birmingham, waar ze dan ook gisteren met haar partner in het huwelijksbootje is gestapt. Yousafzai gaf van haar echtgenoot enkel zijn voornaam mee, maar het zou gaan om Asser Malik, de manager van het Pakistaanse Centrum voor Cricketspelers.