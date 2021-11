Op 50 plekken in Limburg wordt verkeersveiligheid met kleine ingreep verbeterd

Waar het vroeger soms heel lang duurde vooraleer een verkeersonveilige situatie werd aangepakt, kan dat nu zonder al te veel rompslomp en tijdverlies. Gemeenten maar ook burgers kunnen aangeven waar ze een probleem ervaren en dan kunnen aannemers snel aan de slag. MIA is de naam van het nieuwe project, en dat staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken.

Limburg is voor dit project proefregio in Vlaanderen. Vlaams minister van mobilititeit Lydia Peeters geeft enkele voorbeelden over welk soort ingrepen het kan gaan: "Het gaat om oversteekplaatsen voor voetgangers of fietsers, kruispunten die veiliger gemaakt worden, zoals nu het eerste project in Herk-de-Stad waar een afslagstrook langer gemaakt wordt. " Het gaat dus om kleine maatregelen die de Vlaamse overheid snel wil laten uitvoeren. Voor de ingrepen in Limburg is 6 miljoen euro uitgetrokken. Tegen begin volgend jaar moeten ze uitgevoerd zijn.