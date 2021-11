BEKIJK - Waar zijn de Chinezen op de klimaattop in Glasgow?

Gisteravond dook de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua plots op op een persconferentie om een nauwere samenwerking aan te kondigen met de Verenigde Staten op het gebied van klimaat. Maar tot dan was China opvallend afwezig in Glasgow, met een kleine delegatie en een president die ervoor koos om thuis te blijven. Nochtans is China, als een van de grootste industriemachten ter wereld, een belangrijke speler in de strijd tegen de klimaatopwarming. Onze reporter Veerle De Vos ging op COP26 op zoek naar de Chinezen.