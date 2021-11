Ziekenhuizen moeten 1 op de 3 bedden op intensieve reserveren voor covidpatiënten: "Gaan zorg moeten uitstellen" 

Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, een netwerk met verschillende ziekenhuizen en rusthuizen, wijst erop dat in sommige regio's we al over die 33% bezetting zitten, meer bepaald in Brussel en in bepaalde ziekenhuizen in West-Vlaanderen. Ook bedden op andere afdelingen moeten vrijgehouden worden omdat ook daar covidpatiënten terechtkomen.



"We gaan zorg moeten uitstellen, enerzijds waar mensen nood hebben aan intensieve en anderzijds zorg waar mensen in gewone bedden terechtkomen", legt Cloet uit in "De ochtend" (Radio 1). "De situatie is ernstig door die stijgende aantallen. En dan zit er een nieuwe crisis te woeden: die rond personeelstekort en dat maakt dat een aantal bedden gesloten is." Het zorgpersoneel is immers oververmoeid na de zoveelste coronagolf, of zelf ziek of besmet met covid.