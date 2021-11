Organisatie die kinderen begeleidt bij huiswerk zoekt vrijwilligers: "Sinds coronacrisis hebben veel leerlingen het moeilijk"

De vzw Auxilia heeft meer dan 1.000 vrijwilligers verspreid over heel Vlaanderen, en toch is er een groot tekort aan mensen die kinderen kunnen begeleiden bij hun huiswerk. "In Leuven bijvoorbeeld hebben we een wachtlijst van meer dan 50 kinderen", vertelt Magali Jacobs van de vzw Auxilia. "We merken dat sinds corona veel leerlingen het moeilijk hebben om bij te blijven en daarom hebben we extra vrijwilligers nodig."