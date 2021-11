Personeel gevangenis Sint-Gillis staakt voorlopig niet, directie legt voorstellen op tafel

Het gaat om een twintigtal directievoorstellen, zegt vakbondsafgevaardigde van ACOD Joachim Vermaeren. "Er is het voorstel om ervoor te zorgen dat werknemers effectief een pauze van een half uur kunnen nemen, wat nu in veel gevallen niet zo is. Er is ook een voorstel om meer materiaal te voorzien voor het personeel. Dat gaat van poetsgerief om de cellen te poetsen tot handschoenen en alcoholgel."

Tot 6 december zal het personeel al zeker niet staken. Voert de directie de voorstellen niet door, doen ze dat wel.