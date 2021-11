Nieuwe plannen voor  biomassacentrale op voormalige terreinen van Spin Group in Peer

De biovergistingsinstallatie van de Spin Group werd gesloten na een incident in 2014. Toen stroomde 3000 kubieke meter smurrie weg uit de installatie. Nu heeft het bedrijf Pataga Green Energy een aanvraag ingediend bij de provincie om de biovergistingsinstallatie aan te passen en om er tot 178 ton aan biomassa per dag te verwerken.



De nieuwe vergunning werd in augustus aangevraagd. Het openbaar onderzoek over de plannen loopt nog tot 25 november. Dat betekent dat mensen uit de buurt hun bedenkingen over de plannen kunnen doorgeven. De stad Peer plant ook een online infomoment en vraagt het bedrijf Pataga Green Energy om dan meer uitleg te geven over de installatie.