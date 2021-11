Oost-Vlaamse politiezone ontwikkelt eigen kwartetspel

Inwoners van Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele kunnen binnenkort een zeer speciale editie van het kwartetspel spelen. Het spel werd ontworpen door de politie en zit boordenvol tips tegen woninginbraken. Het is daarnaast een laagdrempelige manier om ook met kinderen over inbraken te praten. Het spel bestaat uit 52 kaarten en 13 categorieën. De politie geeft het kaartspel voorlopig enkel aan slachtoffers van inbraken en aan inwoners die diefstalpreventie-advies aanvragen.

Terwijl je in een origineel kwartetspel elkaar probeert te overtreffen om zo je ontbrekende kaart te bekomen, gaat het er bij Veilig Thuis Kwartet minder competitief aan toe. "Je vraagt gewoon aan elkaar of hij of zij je gewenste kaart heeft. Heb je vier kaarten van dezelfde categorie, dan mag je je kwartet op tafel leggen", gaat Clerbout verder. Belangrijker zijn de tips die je op de kaartjes kunt vinden. "Dat gaat van informatie over onze wijkcommissariaten, tot tips om je voordeur veilig te houden of wat te doen als je effectief het slachtoffer bent geworden van een inbraak."