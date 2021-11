Extra prik voor mensen die Johnson & Johnson-vaccin kregen: "Erg complex voor moeilijk bereikbare doelgroepen"

Dokters van de Wereld gaat nu samen met Artsen zonder Grenzen, Samusocial en het Rode Kruis bekijken of het haalbaar is om een tweede vaccinatieronde voor die doelgroep op te zetten.

"We vinden het heel belangrijk dat ook die moeilijk bereikbare mensen de kans krijgen om gevaccineerd te geraken, maar het was al een erg complex project. We zullen die mensen eerst moeten traceren en als we ze gevonden hebben, zullen we ze opnieuw moeten overtuigen om zich bijkomend te laten inenten. Bovendien zullen we ook nieuwe mensen tegenkomen, die misschien niet meer weten welk vaccin ze gekregen hebben."