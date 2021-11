Reuzenhuis van Gezinsbond nu ook virtueel te bezoeken

Het Reuzenhuis van de Gezinsbond staat vanaf vandaag in de basiliek van Koekelberg. Het Reuzenhuis is een uitvergroot interieur van een woning waardoor bezoekers alles zien in het perspectief van een peuter. Het bestaat al 10 jaar, maar je kan het nu ook bezoeken met een virtuele bril of een tablet waardoor het nog duidelijker wordt wat de gevaren zijn in huis voor een peuter.