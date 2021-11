Brief aan "daddy" zindert na: Meghan Markle maakt geen goede beurt in rechtbank met "woordkeuze" en "vergeetachtigheid" 

Een voorbeeld van die bewuste woordkeuze is "daddy" (papa, red.), zo blijkt. Meghan spreekt in de brief Thomas Markle aan als daddy. Op het eerste zicht vrij normaal als je je richt tot je vader. In een sms overlegt ze echter met Knauf: "Aangezien ik hem altijd papa heb genoemd, is het wellicht logisch om zo de brief te openen, ondanks dat hij voor mij minder een vaderfiguur is, en in het slechtste geval de brief uitlekt, zou het mensen weten raken."