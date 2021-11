Duits energiebedrijf in beroep tegen weigering van vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

RWE wil langs het kanaal in Rotem een gascentrale van ruim 900 megawatt bouwen, die zou stroom voor zowat 1 miljoen huishoudens kunnen opwekken. Maar Vlaams minister Demir wil daar geen vergunning voor afleveren omdat de centrale te veel CO2 en te veel stikstof zou uitstoten. Ook de provincie en veel buurtbewoners zijn tegen de plannen.

RWE vecht die beslissing van Vlaanderen nu aan bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. "De beroepsprocedure zou wel eens 20 maanden kunnen duren", zegt woordvoerder Adriaan Van Der Maarel. De centrale had het mogelijke tekort aan stroom mee kunnen opvangen als over 4 jaar de laatste kerncentrales in ons land sluiten. "Die plannen hebben we laten varen." RWE wil de plannen voorlopig niet aanpassen of bijsturen. "We wachten gewoon de beroepsprocedure af", klinkt het.