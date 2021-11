Wie een fluohesje en een helm draagt kan een fiets winnen!

Alle schooldirecties van de middelbare scholen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kregen een promofilmpje doorgestuurd dat getoond kan worden op de infoschermen op school of doorgestuurd kan worden naar de leerlingen via Smartschool. Winnende nummers worden bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de PZ Vlas en ook door de school van het winnend nummer. “Als burgemeesters en als politiecollege steunen we deze verkeersveiligheidsactie volop en we zetten we met de communicatiekanalen van alle partners in op de FLUO/HELM-campagne”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne.