Strengere coronamaatregelen nodig? Minister Verlinden: "Laat ons eerst de huidige maatregelen goed naleven"

Dat sommige burgemeesters nu al strengere maatregelen nemen in hun gemeente, vindt Verlinden niet verkeerd. Maar er moet wel goed over nagedacht worden: "De lokale besturen hebben de mogelijkheid om bijkomende maatregelen te nemen. Maar dat moet heel overwogen en proportioneel gebeuren. We willen geen wildgroei aan regels en maatregelen, want dan wordt het moeilijk voor de mensen, en dat is niet goed voor het draagvlak. Ook voor de politie is het dan niet eenvoudig. Maar uiteraard kennen de burgemeesters en de gouverneurs de situatie op het terrein heel goed. En als het nodig is, kunnen ze maatregelen nemen."