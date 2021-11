Test Aankoop ziet "schrikwekkende" energieprijzen: "Gas in 2 maanden bijna verdubbeld, tot ruim 3.000 euro per jaar"

Test Aankoop heeft berekend dat een modaal gezin dat deze maand een nieuw contract met vaste prijzen afsluiten nu op jaarbasis gemiddeld 780 euro gaat betalen. “Dat is opnieuw een stijging met 33 procent ten opzichte van de vorige recordprijs, van de maand oktober en een verhoging met maar liefst 135 procent in vergelijking met de prijs van twee jaar geleden", zegt Simon November. En dan zijn de nettarieven en heffingen nog niet meegerekend.

Voor aardgas zijn de prijzen nog sterker gestegen. “Wie in oktober een vast contract afsloot voor aardgas, zou op jaarbasis zo’n 1.800 euro betalen, terwijl dit in september ongeveer 1.255 euro was. Nu zitten we aan 2.500 euro, ofwel een verdubbeling op slechts twee maanden tijd”, stelt Simon November vast.

“Tellen we daar nog de nettarieven en heffingen bij, dan komen we aan een jaarfactuur van ruim 3.000 euro, bijna drie keer zoveel dan twee jaar geleden”, zegt November. “Voor een variabel contract betaal je gemiddeld iets minder, maar ook daar is de stijging aanzienlijk: van 1.900 euro in oktober naar 2.240 euro in november”, voegt de woordvoerder toe.