Tijdelijk weer mondmasker op straat in Ardooie door stijgende coronacijfers

De inwoners van Ardooie moeten sinds dit weekend opnieuw een mondmasker dragen om op straat te komen. Er waren toen Sint-Maartensfeesten en de burgemeester wou geen risico nemen. "Ik wou ingrijpen voor het te laat was", zegt burgemeester Karlos Callens. "Maar als je je mondmasker vergeten bent, zal er niet al te streng opgetreden worden. Het is absoluut niet de bedoeling om de mensen te beboeten. We willen gewoon dat de mensen opletten. De situatie is gevaarlijk. Op drukke plaatsen breng je mensen in gevaar als je geen mondmasker draagt. De boodschap is duidelijk: draag een mondmasker waar je kunt."

"Als bepaalde mensen écht hardhorig zijn en niet willen luisteren, dan gaan we de politie uiteraard wel laten tussenkomen", besluit de burgemeester.