Toch goedkeuring voor bouw Maritieme Campus naast natuurgebied Hobokense Polder

Het college heeft de bezwaren bekeken en grotendeels ongegrond bevonden. Groen bekijkt nu welke stappen zij als partij nog kunnen nemen om in beroep te gaan tegen de beslissing. Een aantal bezorgdheden zal wel onderzocht worden, zoals de mobiliteit. “Als stad geloven we in de rol die de Maritieme Campus kan spelen”, laat Annick De Ridder (N-VA), schepen voor de Antwerpse haven, aan onze redactie weten.

“We zetten met deze campus onze stad en onze haven verder op de kaart als pionier in het opnemen van duurzame en innovatieve oplossingen. Met de tweede grootste haven van Europa als buur, kunnen we met de maritieme campus nog harder inzetten op de omslag naar een koolstofarme haven. Bovendien is de site volledig gesaneerd, een stap die de levenskwaliteit van het hele gebied ten goede zal komen", aldus De Ridder.