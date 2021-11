Tot 10 jaar cel voor gewelddadige home invasion in Heusden

In de rechtbank hebben de eerste twee beklaagden hun spijt uitgedrukt aan het slachtoffer. De vrouw vertelde in een emotionele brief hoe de home invasion haar volledig heeft veranderd. "Ik had op mijn 72e een mooi evenwicht bereikt. Ik was in harmonie met mezelf en met de omgeving. Ik genoot van de kleine dingen. Door die brutale overval ben ik enkele jaren verloren, ben ik wantrouwig en onzeker geworden. Ik mijd bepaalde situaties en ben bang van personen die op hen lijken. Ik ben veel onverdraagzamer geworden. Ze hebben me meer afgepakt dan juwelen, die een grote emotionele waarde hadden. Ik ben mijn gemoedsrust kwijt. Ik had nooit gedacht dat dit zo’n grote impact op mij zou gehad hebben, want iedereen aanziet me als een sterke vrouw."