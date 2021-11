Traditionele Hololool in Zonhoven gaat vanavond wel door

Een grote stapel houtblokken die in brand wordt gestoken, dat is de traditie bij een Sint-Maartensviering. In Geistingen, Kinrooi en Heusden-Zolder wordt het evenement geannuleerd vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. In Zonhoven gaat het feest wel door. “We schakelen zo veel mogelijk jeugdverenigingen in die ons een extra handje komen helpen met de opbouw”, aldus Renaert Broeckx.

Met de invoering van een coronapas is deze editie anders dan voorgaande jaren. Iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden moet een geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen aan de ingang. Ook maakt het vuurfestival gebruik van open tenten, zodat er voldoende ventilatie is voor de feestvierders. “Eenmaal de QR-code gescand is mag iedereen gewoon naar binnen en mogen ze genieten van alles wat er te beleven valt”.