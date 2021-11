Tweehonderd manifestanten voor Genkse klimaatmars: "Wij nemen de spijbelaars niets kwalijk"

Terwijl de VN-klimaatconferentie in Glasgow nog steeds plaatsvindt, organiseren de Grootouders voor het Klimaat ook in Genk een aantal activiteiten onder de noemer “leven op aarde redden nu het nog kan”. “Deze klimaatmars is één van de initiatieven”, verduidelijkt Marijke Luykx van Grootouders voor het Klimaat. “De klimaaturgentie is groter dan ooit. We kiezen een woensdagnamiddag uit als geschikt moment voor onze actie, maar nemen klimaatspijbelaars niks kwalijk. We begrijpen dat jongeren het nut van een diploma in twijfel trekken als de leefbaarheid van de planeet om zeep is.”

Luxkx wandelt vandaag samen met haar jongste kleinzoon Pieter. “Mijn man en ik hebben negen kleinkinderen. Hun bezorgdheid heeft ons aangestoken. Wij dromen voor hen vurig een mooie toekomst.”