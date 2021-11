Van "sabotage" tot "plaatsvervangende schaamte": politieke onvrede over geweigerde vergunning gascentrale 

Ook CD&V is het geruzie beu, zegt partijvoorzitter Joachim Coens: "Ik voel plaatsvervangende schaamte. Over zowel het klimaat- als energiedossier is er meer overleg nodig tussen de Vlaamse en federale regering." Hij pleit ervoor om dit dossier op een overlegcomité te bespreken om zo voldoende duurzame energie in de toekomst te kunnen garanderen.