Vermiste Kat uit Schilde na 2 jaar teruggevonden in Roeselare: “Na enkele uren kwam ze weer op onze schoot zitten”

Het bleek al snel dat de kat was meegereisd onder de motorkap van een auto. “Ze was in de auto van mijn schoonmoeder gekropen, zij woont in Roeselare. Plots vond mijn schoonmoeder in haar tuin een stuk van haar bandje terug. Onder de motorkap van haar auto vonden we ook stukken pels. Ze heeft daar echt pijn geleden en afgezien. Maar door die vondst van het bandje wisten we dus wel dat ze de tocht van ongeveer 140 kilometer had overleefd.”

Syrah was in een stadstuin in Roeselare beland. “Ze was er slecht aan toe en stond heel mager. Het gezin gaf Syrah te eten. Af en toe kon ze dan ook binnen komen. Ze namen haar echt op in hun gezin”, zegt Van Genechten. “Vorige week werd ik gecontacteerd door een overbuurvrouw van die mensen. Ze was daar ter plaatse om een andere poes die daar ook in de tuin rondliep te controleren met een chiplezer. Ze dacht eraan om ook Syrah haar chip eens te bekijken. Zo is het dan uitgekomen.”