Voorlopig geen oplossing voor wolven op drukke N76 in Oudsbergen: "Roosters ontworpen om everzwijnen en reeën tegen te houden"

"Die veeroosters zijn ontworpen om dieren met hoeven zoals reeën en everzwijnen tegen te houden", legt Koen Van Muylem van het INBO uit. De roosters breder maken, zoals de burgemeester van Oudsbergen voorstelt, is volgens de experts geen oplossing. "Een wolf is een inteligent dier en als die een zwakke schakel vindt, dan zal hij daar gebruik van maken. Dat zien we ook als het gaat over de omheiningen rond weilanden."