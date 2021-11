Vrouw (69) en jongen (15) uit Oud-Turnhout aangereden door tram in Borgerhout 

Het ongeval gebeurde rond 15 uur aan de halte Morckhoven op de Stenenbrug in Borgerhout. Het is nog niet duidelijk hoe het precies gebeurd is, zegt Sven Lommaert van de politie.

"De slachtoffers waren de straat aan het oversteken op een oversteekplaats en de trambestuurster kon een aanrijding niet meer vermijden. Maar de juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Dat gebeurt aan de hand van onderzoek ter plaatse, maar ook op basis van verklaringen van de slachtoffers, de tramchauffeur en eventuele getuigen."

De chauffeur van de tram verkeerde na het ongeval in shock. Het tramverkeer werd na het ongeval ook even stilgelegd op lijn 24 tussen de haltes Stenenbrug in Borgerhout en Silsburg in Borsbeek.