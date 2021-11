VRT topfavoriet voor de "Oorkondes", de allereerste Vlaamse podcastprijzen

Comedian Xander De Rycke krijgt een speciale Oorkonde voor zijn pioniersrol in de (nog altijd prille) Vlaamse podcastgeschiedenis. Met de start van "Mosselen om half twee" in 2011 was De Rycke een van de eerste Vlaamse podcastmakers. Wekelijks geeft hij een stand van zaken, afgewisseld met gesprekken met bekendere medemensen. Ook zijn podcast "Ben je nog aan het kijken?" blijft na twee seizoenen nog altijd groeien. In die podcast praat hij met fans en makers over hun favoriete televisieserie.