Zoekactie naar nest Aziatische hoornaars in Aarschot: "We hopen het snel te vinden en te vernietigen"

"Met een groep van een twaalftal vrijwilligers kunnen we vandaag gericht gaan zoeken in een klein stukje bos in Aarschot in de buurt van de Orleanssite", vertelt Verbeeck. "Nu rest de vraag: zitten ze in een hoge boomkruin of in een nest dicht bij de grond? Hoornaars maken vaak hun nest in de kruinen van bomen van 20 tot 30 meter hoog, maar sommigen maken een nest in een schuilplaats laag bij de grond."

"Eens gevonden verwittigen we de brandweer, die hebben een specialiseerd team om het vernietigen. Daarna hopen we er vanaf te zijn , hoewel er een grote kans is dat er al jonge koninginnen in het nest zijn die binnenkort uitvliegen om hun eigen nest te maken. Het is dus een kwestie van dit nest snel te vinden en te verdelgen."