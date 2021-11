140.000 bezoekers in Gent voor Lichtfestival: "Het was druk, maar alles is vlot verlopen"

Rond 20 uur waren alle parkings in de binnenstad volzet. De stad roept iedereen dan ook op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de park-and-rides, want daar was het gisteren rustiger: P+R Weba was voor 50 procent bezet, P+R Blaarmeersen voor 40 procent en op P+R The Loop was maar 25 procent van de parkeerplaatsen bezet. Tussen die parkings en het parcours zijn shuttlebusjes voorzien.

Ook de fietsenparkings werden gisteren gretig gebruikt. Zo was de extra fietsenparking aan het Coyendanspark volledig volzet en de Sint-Michielsparking was voor 75 procent bezet. Op de fietsenparking aan DOK was het rustiger, met een bezetting van 25 procent.

Op de website van de stad kan je steeds in realtime bekijken waar er nog plaats is voor je fiets of wagen.