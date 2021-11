50e nationale vrouwendag: "De uitdagingen blijven dezelfde, vrouwen nog altijd in een hoekje geduwd"

Biologe Marijke Colle, op dat moment 24 jaar, was erbij. "Tot op dat moment waren er geen vrouwelijke activisten als dusdanig. Vrouwen waren wel actief geworden vanuit studentenverenigingen en vakbonden, maar waren niet georganiseerd als vrouwen" blikt ze terug in "De ochtend" op Radio 1. "Vrouwen voelden zich gefrustreerd in organisaties waar ze werkten, ze werden te veel in een tweederangsrol geduwd. Om het met een cliché te zeggen, ze waren goed om sandwiches te maken en verslagen te schrijven, maar niet om grote toespraken te houden of acties te organiseren."

"Vanuit die frustratie is die dag er gekomen. Die bijeenkomst in Brussel toonde dat er een verlangen en energie was om zich als vrouwen te organiseren. Je kan die dag in Brussel als het startsein zien van het ontstaan van vrouwenbewegingen, waaronder ook een groep vrouwen die zich naar Nederlands voorbeeld de Dolle Mina's noemden."