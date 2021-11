Amateurkunstenaars uit Vlaamse Ardennen stellen kunstwerken voor, gemaakt tijdens de lockdown

"Deze tentoonstelling is een mooi initiatief", gaat De Vos verder. "Alle werken zijn gemaakt tijdens de lockdown en dat zie je wel. We konden niet buiten, dus daarom hebben we ons op kunst gestort. Mijn schilderijen zijn bijvoorbeeld ontstaan uit een soort van eenzaamheid. Door tijdens corona alleen te werken is er iets gebloeid."

De expositie loopt van 12 tot en met 14 november, in het kasteel van Leeuwergem. De toegang is gratis.