Antwerpse Groen-fractie roept op tot heraanleg plein aan station Antwerpen-Berchem na 2 dodelijke ongevallen

Intussen zijn er aan de kant van de Uitbreidingsstraat paaltjes geplaatst in de plaats van dranghekken. Zo is het er niet meer mogelijk om het plein op te rijden. Maar volgens Annouri is dat niet voldoende: "Er zijn meerdere problemen die aangepakt moeten worden. Eerst en vooral moeten voetgangers en fietsers daar vlot kunnen passeren, zonder dat ze in conflict geraken met vrachtverkeer. Zorg ervoor dat er aparte laad- en loszones komen voor licht vrachtverkeer."

"Het plein moet ook heraangelegd worden, zodat het makkelijk toegankelijk wordt voor blinden en slechtzienden. Dat is momenteel ook een groot probleem", gaat Annouri verder. "Het plein moet eindelijk veilig worden voor zoveel mogelijk mensen."