Succesvolle atletiekclub Racing Gent huldigt atleten en neemt afscheid van Eline Berings

Robbens had op de huldiging lovende woorden over voor het trainerskorps. Ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens de lockdown, slaagden ze er toch in om iedereen te blijven trainen. "We mogen ons echt gelukkig prijzen met hen. Dankzij hen konden onze atleten toch verder doorgroeien. Al stimuleert het hen wel om de betere atleten bezig te zien." Of zijn club een geheim heeft voor al dat talent? "Ik denk dan vooral aan de vriendschap en plezier maken. Het zijn waarden die in de maatschappij gelden. Breng je die in een club samen, dan krijg je fantastische dingen. Dat kan atletiek op het hoogste niveau zijn, maar even goed een tienjarige die een geweldige sprong doet die niemand verwachtte."