Brandweer rukt uit voor lek met gevaarlijke stof bij H.Essers in Genk

Om 18.15 uur kreeg de brandweer een melding dat er in de Transportlaan in Genk een probleem was met een vrachtwagen van het transbedrijf H.Essers. Aan de bovenkant van de tank was een luik niet helemaal dicht, waardoor het brandbare product zou kunnen vrijkomen.

De brandweer rukte uit met een volledige ploeg, maar uiteindelijk bleek het om een klein lek te gaan. Het probleem was daardoor snel opgelost. Er is nooit gevaar geweest voor de omgeving.