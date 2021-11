Carnaval van start in het Maasland: "De mensen genieten er nu meer van"

De terrassen zitten in Maasmechelen goed vol. Een beetje plezier, en dan voor het donker wordt weer naar huis. "Maar we moeten ons haasten want het is vroeg donker en dan moeten we huiswaarts. Gezondheid!”, lacht Gilbert.

De festiviteiten in het Maasland vinden allemaal plaats in overleg met de burgemeesters. Over de grens in Nederland gaan heel wat evenementen niet door omwille van de hoge besmettingscijfers.