Grote vervuilers China en Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan

Eerder op de Klimaatconferentie weigerde China nog een overeenkomst van meer dan 100 landen te tekenen om de methaanuitstoot op korte termijn sterk te verminderen. De VS deed dat wel. China beloofde wel een nationaal actieplan.



China bleef tot nog toe in het algemeen vrij onzichtbaar op de conferentie, maar brengt daar nu dus verandering in, door ondanks de vele tegenstellingen tussen China en de VS, een gezamenlijke verbintenis aan te kondigen.

"De VS en China hebben veel meningsverschillen, maar als het over het klimaat gaat, is samenwerking de enige optie", zei John Kerry. Eenzelfde boodschap bij Xie: "Over klimaatverandering zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen China en de VS."

Begin volgende week zou er een virtuele ontmoeting gepland zijn tussen de presidenten van beide landen, Joe Biden en Xi Jinping.