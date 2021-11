Aarschot klaar voor derde prik: "Ons vaccinatiecentrum blijft gewoon doorwerken"

"We hebben vanaf het begin de stadsfeestzaal gebruikt als vaccinatiecentrum. Na de eerste grote inentingsactie hebben we, in tegenstelling tot onze buurgemeenten, besloten om het centrum open te houden. Maar we hebben de inrichting wel aangepast. Zo kunnen we in de week volop blijven vaccineren, maar in het weekend kunnen we alles aan de kant schuiven voor andere evenementen", vertelt de burgemeester.