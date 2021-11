Gent overrompeld met tienduizenden bezoekers op tweede avond van lichtfestival 

De stad Gent is afgelopen avond overrompeld door een massa bezoekers van het lichtfestival. Het evenement, met lichtinstallaties verspreid over het stadcentrum, lokte nu mogelijk nog meer kijklustigen dan woensdag, toen er 140.000 koppen werden geteld. Vanavond was dat aantal al om 20.30 uur bereikt. De Gentse schepen voor Evenementen, Annelies Storms (Vooruit), had in de loop van de avond opgeroepen om niet meer naar Gent te komen.