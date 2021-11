Elon Musk verkoopt voor 5 miljard dollar aan aandelen in Tesla na Twitterpoll

“Er is de laatste tijd veel te doen geweest over niet-gerealiseerde winsten, als middel voor belastingontwijking, dus stel ik voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen”, schreef Musk in zijn tweet. Zijn twittervraag hangt samen met de miljardairstaks die Democraten in de VS willen invoeren. Senator Ron Wyden wil iedereen met een vermogen boven 1 miljard dollar, of die drie jaar op rij meer dan 100 miljoen dollar verdiend heeft, belastingen laten betalen op hun winsten uit aandelen en andere beleggingen.