Europese regulator keurt twee nieuwe coronageneesmiddelen met antilichamen goed

Het is de eerste keer dat dit type van behandeling, met een cocktail van antilichamen, in Europa wordt goedgekeurd. De monoklonale antilichamen die ingezet worden zijn een soort eiwitten die zich vasthechten aan een welbepaald doel, in dit geval het eiwit dat het coronavirus gebruikt om de menselijke cel binnen te dringen.

Uit studies blijkt dat bij een behandeling met Ronapreve of Regkirona de kans om in het ziekenhuis te belanden of te sterven, licht daalt, al waren er nog altijd patiënten die alsnog naar het ziekenhuis moesten of overleden.

De Europese Unie moet de goedkeuring nog bevestigen, maar zal wellicht het advies van het EMA volgen. Tot nu toe is in de EU alleen het geneesmiddel Veklury (remdesivir) goedgekeurd als speciaal coronamedicijn. Het werd ontwikkeld door het Amerikaanse Gilead Sciences.