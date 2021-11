Frans Timmermans (EU) positief over deal VS-China op klimaattop: "Twee weken geleden zou dit ondenkbaar geweest zijn"

"Een heel belangrijk signaal". Zo noemt Europees Commissaris Frans Timmermans, die bevoegd is voor Klimaat, het bereikte akkoord tussen de VS en China op de klimaatconferentie in Glasgow (COP26). Volgens Timmermans is dit overigens niet de COP van de laatste kans, en is alles nog niet verloren bij een onvoldoende sterk akkoord. "We moeten er nu voor zorgen dat het gat zo klein mogelijk is zodat we het over een jaar kunnen afmaken", zegt hij over de doelstelling van anderhalve graad.