Zuid-Afrikaanse ex-president Frederik Willem de Klerk overleden, laatste president onder apartheidsregime

Frederik Willem de Klerk stierf vanmorgen op 85-jarige leeftijd in zijn huis in Kaapstad, in het zuiden van Zuid-Afrika. Dat heeft de FW de Klerk Stichting bekendgemaakt. "Ex-president FW de Klerk overleed vredig na een strijd tegen asbestkanker", luidt het. De ziekte was in maart vastgesteld.

De Klerk was de tot nog toe laatste witte president van Zuid-Afrika (1989-1994) en de laatste president onder het apartheidsregime. Onder zijn leiding werd het regime afgeschaft en werden verschillende zwarte politieke gevangenen vrijgelaten. De bekendste onder hen was Nelson Mandela, die 27 jaar in isolement in de gevangenis zat en in 1990 werd vrijgelaten.