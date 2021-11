Grimbergen overweegt invoering  Covid Safe Ticket op kerstmarkt

Begin volgende week beslist het schepencollege definitief of de kerstmarkt in Grimbergen dit jaar al dan niet kan doorgaan en onder welke voorwaarden. "We volgen de cijfers week per week op. Zowel in Grimbergen zelf als in de rest van het land. Vorige week hadden ook wij stijgende cijfers, maar die kwamen vooral van de scholen en de doorbesmettingen van de kinderen naar hun ouders toe. We zullen sowieso alle federale maatregelen maximaal blijven opvolgen."

De Grimbergse kerstmarkt gaat normaal gezien door van 10 tot en met 12 december 2021. Gemiddeld ontvangt de kerstmarkt elk jaar duizenden bezoekers. Een covid safe ticket is momenteel enkel verplicht voor buitenevenementen vanaf 5000 personen. Organisatoren die minder mensen verwachten en geen coronapas willen gebruiken, mogen dat, maar moeten er dan wel voor zorgen dat er voldoende afstand kan worden gehouden en er geldt dan ook een mondmaskerplicht.