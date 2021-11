Ieper wil vredesplaats, waar ook burgerslachtoffers herdacht kunnen worden

Het stadsbestuur van Ieper kan zich daar zeker in vinden. Vredesambtenaar Filip Deheegher: "Na een eeuw vooral aandacht te hebben voor militaire slachtoffers groeit in de stad een beweging om ook stil te staan bij burgerslachtoffers. Wij willen samenzitten met alle mensen die zich daarbij betrokken voelen. Samen zoeken we naar een geschikt kunstwerk en een goede plaats om van Ieper Vredesstad een actueel verhaal te maken, waarbij we bijvoorbeeld ook aandacht hebben voor de burgerslachtoffers in de oorlog in Syrië. Ofwel plaatsen we het monument in het hart van de stad ofwel op de vestingen, maar dat zal van het soort kunstwerk afhangen. Op 16 november is er om 19.30 uur een eerste bijeenkomst in het Vleeshuis van Ieper. Daar kunnen mensen bijvoorbeeld een kunstenaar voorstellen, die kan helpen bij het ontwerpen van de plaats. Iedereen is er welkom om zijn zegje te doen!"