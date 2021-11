Het Japans en Koreaans zijn "made in China", blijkt uit onderzoek met Belgisch tintje

De Transeuraziatische talenfamilie - die vroeger Altaïsch genoemd werd, is een van de grote talengroepen in de wereld en omvat bijna 100 talen, waaronder Koreaans, Japans, verschillende Turkse talen in delen van Europa, Anatolië, Centraal-Azië en Siberië, verschillende Mongoolse talen en verschillende Toengoezische talen in Mantsjoerije en Oost-Siberië. Traneuraziatische talen worden gesproken door honderden miljoenen mensen in een gebied dat zich uitstrekt over meer dan 8000 kilometer, van Japan tot Turkije.

Onder linguïsten die prehistorische talen bestuderen, woedt er al jaren een debat over de vraag of de Transeuraziatische talen een zogenoemde 'sprachenbund' zijn, dat wil zeggen dat ze op elkaar lijken omdat de verschillende populaties die de talen spreken, met elkaar in interactie zijn gegaan en woorden van elkaar ontleend hebben, dan wel of het een 'echte' genealogische groep is van talen die ontstaan zijn uit een gemeenschappelijke voorouder.