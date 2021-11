Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw vindt plaats onder dreigende schaduw van corona: "Thuisblijven was geen optie"

Voor Kristof Beckers van café De Gareelmaeker is het de eerste jaarmarkt. Hij nam het café eind 2019 over en vorig jaar was er door corona geen jaarmarkt. "We zijn er om zes uur vanmorgen aan begonnen. Ik ben blij dat het kan, ondanks enkele beperkingen. Zo mogen we alleen buiten de mensen bedienen. Maar we hebben twee tenten met verwarming gezet. Daar zijn geen mondmasker en CST nodig én het is gezellig", stelt Kristof.