Kleurrijke verlichting in nieuwe fietstunnels Hasselt: van regenboog tot Belgische vlag

’s Nachts worden de tunnels met grondspots verlicht. “Vandaag projecteren we de Belgische driekleur in de tunnels”, vertelt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar we kunnen ook regenboogkleuren projecteren in het weekend of gewoon witte ledverlichting in de week.” Vanaf het ontwerp van de tunnels is veel aandacht gegaan naar het visuele aspect. “Er is een heel lichtplan uitgewerkt door het team om de locatie van al die verlichting in de tunnels te bepalen”, aldus Vandijck.