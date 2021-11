BEKIJK - Einde Eerste Wereldoorlog traditioneel herdacht met Last Post in Ieper

De Last Post leidde oorspronkelijk het einde van de werkdag voor de soldaten in, maar wordt sinds 2 juli 1928 elke avond om 20 uur onder de Menenpoort gebracht door vrijwilligers van de Last Post Association, als definitief vaarwel aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog was er een vervangceremonie in Engeland, maar op de dag van de bevrijding van Ieper op 6 september 1944 was er opnieuw een Last Post te horen onder Menenpoort.